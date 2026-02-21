Размер шрифта
Легков обратился к Коростелеву после его пятого места в марафоне Олимпиады

Лыжник Легков заявил, что Коростелев станет олимпийским чемпионом
Stephanie Lecocq/Reuters

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков обратился в своих соцсетях к лыжнику Савелию Коростелеву у после его пятого места в марафоне Олимпиады, заявив, что он еще выигает Олимпиаду.

«Дорогой мой друг, все впереди. Победы придут. Ты точно станешь олимпийским чемпионом», — сказал Легков.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее Коростелев одной фразой отреагировал на пятое место в олимпийском марафоне.
 
