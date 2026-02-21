Размер шрифта
В Вологодской области компания молодежи насмерть отравилась угарным газом

В городе Бабаеве пять человек погибли от отравления угарным газом в гараже
Павел Лисицын/РИА Новости

В городе Бабаеве Вологодской области пять человек погибли, предварительно, от отравления угарным газом при пожаре в гараже. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что жертвами трагедии стали девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет.

«Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар», — написал чиновник.

По его словам, оперативные службы работают на месте происшествия, детали случившегося устанавливаются.

Филимонов выразил соболезнования родственникам погибших. Он отметил, что власти окажут им всю необходимую помощь и меры поддержки за счет средств областного и муниципального бюджетов.

«Дал соответствующие поручения», — добавил губернатор.

4 февраля пять человек отравились угарным газом в Ровенском районе Саратовской области. Из частного дома на улице Советской в селе Кочетное госпитализировали двух взрослых и трех детей в возрасте четырех, семи и 15 лет.

Ранее в Иваново школьница спасла свою семью, отравившуюся угарным газом.
 
