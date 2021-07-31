Более 400 человек пострадало от лесных пожаров в Турции

Количество пострадавших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до 410 человек, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в своем Twitter.

«На данный момент от пожара пострадали 410 человек. Выписаны 400 человек, лечение которых мы завершили. Количество стационарных больных – 10», — написал Коджа.

По словам министра лесного и сельского хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, с 28 по 31 июля на территории страны было зафиксировано 98 лесных пожаров, большинство — в Адане и Анталии. 88 из них удалось ликвидировать. Пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции объявлены зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталия, Адана, Мерсин, Мугла и Османие.

Поддержку турецкому лидеру в телефонном разговоре выразил президент России Владимир Путин. Он подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь в тушении лесных пожаров. В страну направили сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники.

Лесные пожары в Анталии в условиях жары и сухой погоды начались 28 июля. Огонь перекинулся в том числе на жилые и сельскохозяйственные районы провинции. Все экскурсии для туристов в регионе были приостановлены, в некоторых районах объявили эвакуацию. Затем пожары добрались до других курортных городов, в том числе Мармариса и Бодрума. Власти Мармариса решили эвакуировать местных жителей и туристов, отдыхающих в отелях.