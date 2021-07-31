Пассажирский поезд столкнулся с цементовозом под Калугой

В Калужской области цементовоз столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Адлер — Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Авария произошла в Ферзиковском районе. В результате водитель цементовоза погиб.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Пострадавших среди пассажиров нет, их доставляют на вокзалы.

Ранее сообщалось, что в Амурской области на участке железной дороги Улак — Эльга столкнулись два грузовых поезда. Пострадали двое человек из числа локомотивной бригады, еще двое погибли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований транспортной безопасности.