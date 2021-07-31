Проценко рассказал, какими могут быть признаки «длинного коронавируса»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что при «длинном коронавирусе» переболевшим в течение двух и более месяцев не удается вернуться к жизни, как до заражения. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК.

По утверждению Проценко, для «длинного COVID-19» характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность. Также свидетельствовать об этом будут панические атаки, в том числе у молодых людей.

Вышеназванные симптомы наблюдались у переболевших после выписки из Коммунарки, добавил Проценко. Также главврач предупредил, что вопрос «длинного COVID-19» еще будет возникать у перенесших коронавирусную инфекцию.

Для того чтобы не столкнуться с тяжелым течением вируса и его последствий, следует пройти вакцинацию, обратил внимание Проценко.

«И в России сейчас есть четыре вакцины, чтобы этого добиться», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали минимальное с 17 июня число смертей от коронавируса.