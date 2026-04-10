Ученые прогнозируют на Земле начало магнитных бурь

ИКИ РАН: в ближайшие три дня на Земле пройдут магнитные бури
На Земле с 10 по 12 апреля ожидаются магнитные бури из-за образования корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, передает «Интерфакс».

«Модели показывают высокие (на уровне 90%) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие трое суток, с пятницы по воскресенье», — говорится в сообщении лаборатории.

По информации астрономов, наиболее вероятным прогнозом являются слабые и средние бури (G1-G2). При этом не исключается возникновение сильных магнитных бурь.

Накануне, 9 апреля, на Солнце была зафиксирована вспышка класса М. Сотрудники Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») обнаружили всплеск в рентгеновском диапазоне М1.0.

До этого в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) сообщили, что образовавшаяся на Солнце корональная дыра, вероятнее всего, начнет воздействовать на Землю в середине дня 10 апреля.

