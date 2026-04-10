Увеличилось число заразившихся кишечной инфекцией во Владимирской области

В Муроме Владимирской области число случаев кишечной инфекции достигло 163, 59 из заразившихся — дети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.

«163 [случая], 59 детей», — сказали в ведомстве.

До этого Роспотребнадзор начал эпидрасследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты организовали постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды. В настоящий момент проводится анализ материала от заболевших, врачи наблюдают за контактными лицами в очагах инфекции.

8 апреля глава города Урень Сергей Бабинцев сообщил, что более полусотни жителей муниципального округа пострадали от кишечной инфекции, возбудитель которой предположительно распространялся с водопроводной водой. По его словам, первые пациенты с «какой-то непонятной кишечной инфекцией» обратились в Уренскую ЦРБ вечером в воскресенье.

Ранее артисты Красноярского театра массово отравились во время гастролей в Москве.