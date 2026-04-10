Пенсионер провалился в колодец во дворе своего дома и 16 дней ждал помощи

В Киргизии мужчина провел 16 дней в колодце на глубине 18 метров и чудом выжил
В кыргызском Баткене 65-летний мужчина чудом выжил после 16 дней, проведенных на дне колодца в своем дворе. Об этом сообщило местное издание Turmush.

Несчастный случай произошел 22 марта, когда пенсионер спустился по самодельной лестнице в колодец, который своими силами копал с ноября по февраль. В тот день мужчина планировал спустить на глубину насос, чтобы выкачать появившуюся там воду, но конструкция сломалась, и пострадавший оказался на дне.

После падения его телефон вышел из строя. Мужчина звал на помощь, но крики не долетали до поверхности. С помощью обломков от лестницы он вырыл углубление в стене над уровнем воды, где просидел более двух недель.

6 апреля соседские дети, игравшие неподалеку, услышали слабые звуки и сообщили взрослым. На место выехали спасатели третьего отдельного отряда МЧС извлекли пострадавшего с 18-метровой глубины и передали врачам скорой помощи.

В настоящее время состояние пенсионера оценивается как стабильное, он находится под наблюдением врачей.

