«Колорадо Эвеланш» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

«Колорадо Эвеланш» на домашнем льду переиграл «Калгари Флэймз» со счетом 3:1 и гарантировал себе первое место по итогам регулярного сезона НХЛ.

В составе «Колорадо Эвеланш» отличились Габриэль Ландескуг на 19-й минуте, Мартин Нечас — на 36-й. Третью шайбу на 60-й минуте в пустые ворота отправил Натан Маккиннон, для которого этот гол стал 52-м в сезоне — личный рекорд канадца. В бомбардирской гонке Маккиннон с активом 126 очков. занимает третье место, уступая Никите Кучерову (128) и Коннору Макдэвиду (133).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился. У «Калгари» единственную шайбу на 58-й минуте забросил Тайсон Гросс.

«Колорадо» завершил 78-й матч с 114 очками. Эта победа принесла команде Президентский кубок — трофей победителю сезона. Игроки завоевали его в четвертый раз, догнав по этому показателю «Бостон» и «Рейнджерс». Впереди только «Детройт» с шестью такими трофеями. До конца чемпионата у команды осталось три матча.

