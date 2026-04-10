В Москве школьник обстрелял метро

Столичные полицейские установили личность семиклассника, который в компании сверстников обстрелял из пневматического пистолета поезд метро. Об этом в мессенджере Мах сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, опубликовав видео инцидента.

По ее словам, в полицию поступило сообщение, что в депо обнаружены разбитые окна двух вагонов. Правоохранители предположили, что инцидент мог произойти между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, когда поезд следует по открытому участку.

Позднее, рядом с местом происшествия полицейские задержали ученика 7-го класса, который сознался, что в компании своих сверстников несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону поезда метро, в результате чего в вагонах были повреждены стекла.

Волк уточнила, что подростка доставили в отдел полиции для профилактической беседы. Кроме того, мальчик уже ранее попадал в поле зрения полиции, проехав снаружи автобуса, добавила представитель МВД.

В отношении отца подростка составлены два протокола об административном правонарушении за несоблюдение родительских обязанностей. Школьника также поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних района Восточное Измайлово.

