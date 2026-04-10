Российский боксер Силягин не смог завоевать вакантный пояс IBF

Российский боксер Силягин проиграл Иглесиасу в бою за титул чемпиона мира IBF

Российский боксер Павел Силягин проиграл кубинскому бойцу Ослейсу Иглесиасу в поединке за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Бой, который проходил в Монреале, закончился техническим нокаутом в восьмом раунде, когда команда россиянина приняла решение снять его с боя.

Силягин получил травму глаза в первом раунде. У боксера образовалась гематома, и он перестал видеть. Медицинский штаб и тренеры посчитали, что продолжение поединка угрожает здоровью спортсмена, и остановили бой после окончания восьмого раунда.

Для 32-летнего Силягина это поражение стало первым в профессиональной карьере. До этого он провел 16 боев, из которых выиграл 16 (7 нокаутом) и один свел вничью. На счету 28-летнего Иглесиаса 15 побед в 15 поединках, 14 из них — нокаутом. Кубинец сохранил непобежденный статус и завоевал вакантный титул. Пояс IBF освободился после завершения карьеры американца Теренса Кроуфорда.

