В Петербурге бездомный с садовыми ножницами напал на пенсионерку

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге полиция задержала 63-летнего бездомного, подозреваемого в нападении на женщину. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 9 апреля у дома 73 по Заневскому проспекту. Очевидец сообщил в полицию, что к нему подошла раненая женщина и сказала, что ее ударили ножом. Прибывшие правоохранители задержали по горячим следам 63-летнего бездомного. Выяснилось, что во время внезапно возникшего конфликта он ударил 62-летнюю петербурженку садовыми ножницами.

Пострадавшую с ранением в тяжелом состоянии госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

До этого петербурженку задержали за расправу над мужем, решившим пожить для себя. 38-летняя Галина заметила, что ее супруг не вносил платежи по ипотеке и не оплачивал коммунальные услуги. Во время ссоры женщина несколько раз ударила мужа ножом и скрылась.

Ранее в Свердловской области пенсионерка заколола дочь ножом.

 
