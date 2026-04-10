В Петербурге бездомный с садовыми ножницами напал на пенсионерку

В Петербурге полиция задержала 63-летнего бездомного, подозреваемого в нападении на женщину. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 9 апреля у дома 73 по Заневскому проспекту. Очевидец сообщил в полицию, что к нему подошла раненая женщина и сказала, что ее ударили ножом. Прибывшие правоохранители задержали по горячим следам 63-летнего бездомного. Выяснилось, что во время внезапно возникшего конфликта он ударил 62-летнюю петербурженку садовыми ножницами.

Пострадавшую с ранением в тяжелом состоянии госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

