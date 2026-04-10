В Госдуме напомнили Украине о важности пасхального перемирия

Украинский лидер Владимир Зеленский должен соблюдать объявленное Россией пасхальное перемирие, поскольку Пасха – важный праздник и для украинского народа. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Знаю, что мы этого не будем делать [нарушать перемирие]... Мы обычно выдерживаем перемирие. Думаю, что в этой ситуации, скорее всего, он [Зеленский] должен все-таки это сделать. Для его же людей тоже, для украинцев это тоже важно», — подчеркнула она.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в комментарии «Газете.Ru», что Киев может нарушить объявленное перемирие, однако российская сторона надеется на соблюдение Украиной договоренности.

Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие должно начаться 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие вводится с 16:00 субботы и распространяется на все направления боевых действий. Соответствующее распоряжение передано российскому военному командованию.

