Россиянам посоветовали иметь не более трех банковских карт

Россиянам в повседневной жизни обычно достаточно иметь три банковские карты — две дебетовых и одну кредитную. Об этом «Газете.Ru» сказала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина, комментируя обсуждение лимита на число банковских карт на руках у граждан.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что с 1 сентября 2026 года в России начнет действовать норма, ограничивающая количество карт, которые можно оформить в одном банке. Единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году, добавила она.

По мнению Сорокиной, трех банковских карт вполне достаточно для обычной жизни и проведения всех операций.

«Три банковские карты на руках позволят упростить контроль за личными финансами. Также это поможет снизить лишние расходы и избежать неудобств при оформлении новых продуктов. Закрытие не используемых карт выглядит логичным решением. Особенно это касается счетов и карт, по которым списываются комиссии или подключены платные услуги. Это помогает не только сократить ненужные траты, но и уменьшить риск отказа при попытке оформить важную карту в будущем», — отметила Сорокина.

Она предупредила, что новые правила могут оказаться не слишком удобными для части клиентов. В первую очередь речь идет об активных пользователях бонусных программ и кешбэка, которым нередко нужны разные карты под разные категории расходов, уточнила аналитик. Похожие сложности могут возникнуть у вкладчиков, если отдельные банковские продукты требуют оформления отдельных карт, добавила эксперт.

Кроме того, ограничения могут затронуть клиентов с несколькими кредитными продуктами, у которых обычно уже есть большое количество карт, уверена аналитик. Даже обычные пользователи со «спящими» картами, которые формально открыты, но фактически не используются, тоже могут столкнуться с неудобствами, считает Сорокина.

При этом эксперт полагает, что введение новых правил может подтолкнуть россиян к более ответственному отношению к деньгам.

Ранее сообщалось, что банки смогут проверять число карт у клиентов.