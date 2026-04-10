Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам посоветовали иметь не более трех банковских карт

Аналитик Сорокина: россиянам достаточно двух дебетовых и одной кредитной карты
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам в повседневной жизни обычно достаточно иметь три банковские карты — две дебетовых и одну кредитную. Об этом «Газете.Ru» сказала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина, комментируя обсуждение лимита на число банковских карт на руках у граждан.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что с 1 сентября 2026 года в России начнет действовать норма, ограничивающая количество карт, которые можно оформить в одном банке. Единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году, добавила она.

По мнению Сорокиной, трех банковских карт вполне достаточно для обычной жизни и проведения всех операций.

«Три банковские карты на руках позволят упростить контроль за личными финансами. Также это поможет снизить лишние расходы и избежать неудобств при оформлении новых продуктов. Закрытие не используемых карт выглядит логичным решением. Особенно это касается счетов и карт, по которым списываются комиссии или подключены платные услуги. Это помогает не только сократить ненужные траты, но и уменьшить риск отказа при попытке оформить важную карту в будущем», — отметила Сорокина.

Она предупредила, что новые правила могут оказаться не слишком удобными для части клиентов. В первую очередь речь идет об активных пользователях бонусных программ и кешбэка, которым нередко нужны разные карты под разные категории расходов, уточнила аналитик. Похожие сложности могут возникнуть у вкладчиков, если отдельные банковские продукты требуют оформления отдельных карт, добавила эксперт.

Кроме того, ограничения могут затронуть клиентов с несколькими кредитными продуктами, у которых обычно уже есть большое количество карт, уверена аналитик. Даже обычные пользователи со «спящими» картами, которые формально открыты, но фактически не используются, тоже могут столкнуться с неудобствами, считает Сорокина.

При этом эксперт полагает, что введение новых правил может подтолкнуть россиян к более ответственному отношению к деньгам.

Ранее сообщалось, что банки смогут проверять число карт у клиентов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
