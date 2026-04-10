Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Буданов пожаловался, что украинцы посылают ТЦК «на три буквы»

Буданов: украинцы бегут от мобилизации и посылают ТЦК на три буквы
Evgeniy Maloletka/AP

Украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов) «на три буквы». Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью «Укринформу».

«У нас страшнейшая проблема в обществе. <…> У нас также герой тот, кто записывает видосики, «как я послал на три буквы ТЦК» или «как я перебежал через ‚зеленку' за границу» — а вы тупые тут оставайтесь», — пожаловался Буданов.

По его словам, это демонстрирует отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа. С одной стороны, все говорят, что необходимо воевать, но с другой стороны, все бегут от мобилизации, указал глава офиса Зеленского.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!