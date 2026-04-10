Украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов) «на три буквы». Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью «Укринформу».

«У нас страшнейшая проблема в обществе. <…> У нас также герой тот, кто записывает видосики, «как я послал на три буквы ТЦК» или «как я перебежал через ‚зеленку' за границу» — а вы тупые тут оставайтесь», — пожаловался Буданов.

По его словам, это демонстрирует отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа. С одной стороны, все говорят, что необходимо воевать, но с другой стороны, все бегут от мобилизации, указал глава офиса Зеленского.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

