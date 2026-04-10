Депутат Журавлев: мы до сих пор не знаем, сколько биолабораторий на Украине

В России точно не знают, сколько биолабораторий базировалось на территории Украины и сколько действует сейчас. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Все эти лаборатории были объектами Пентагона, что подтверждают соглашения американских военных с минздравом Украины еще от 2005 года, и украинцев в принципе туда на порог не пускали. Есть документы, свидетельствующие о том, что там проводились эксперименты по созданию биологического и даже бактериологического оружия, между прочим. И испытывали его на гражданах Украины, после чего в стране случались локальные эпидемии неизвестных науке заболеваний. Также нашей стороне стало известно, что к финансированию этой программы имел отношение сын бывшего президента США Хантер Байден. Часть документов попала в руки российских военных, действительно, в ходе СВО, из лаборатории в Северодонецке. При эвакуации персонал не успел уничтожить все следы. Об этом не раз сообщалось в ОЗХО, вопрос ставился даже на обсуждение Совбеза ООН, но воз и ныне там. Мы до сих пор точно не знаем, сколько именно подобных объектов находилось на украинской территории и сколько действует сейчас», — сказал Журавлев.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что находящиеся на территории Украины западные биолаборатории производили компоненты биологического оружия, доказательства тому были получены в ходе спецоперации.

В декабре прошлого года бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина разрабатывала биологическое оружие, генетически направленное против русских. По его словам, исследования велись в биолабораториях при содействии Соединенных Штатов.

