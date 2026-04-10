Видео: в Казани иномарка переехала мужчину, который лежал на дороге

В Казани иномарка переехала мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirst.

«Жуткая авария произошла накануне вечером напротив дома №63 по проспекту Ямашева. Как сообщили KazanFirst в городской Госавтоинспекции, предварительно установлено, что около 22:30 водитель Renault не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину, который лежал на дороге», – говорится в публикации.

По данным канала, 51-летний пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

