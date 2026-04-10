Кадыров рассказал о последствиях ливней в Чечне

Кадыров: в Чечне из-за непогоды повреждено более 4 тысяч домов
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Чеченской республике в результате непогоды получили повреждения более четырех тысяч домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Председатель Правительства региона Магомед Даудов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в республике. Так, повреждены 4 363 домовладения, в которых проживает более 19 тысяч человек. Повреждены также 90 социально значимых объектов.

Существенный урон нанесен объектам транспортной и инженерной инфраструктуры: повреждены 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов. Прошла эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, отметил Кадыров. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

До этого глава Росгидромета Игорь Шумаков предупредил, что с 10 по 14 апреля в Чечне ожидается резкое ухудшение погоды: в горах выпадет до 100 мм осадков, а реки Терек, Сунджа и Аргун могут выйти из берегов. По его словам, объявленное в республике штормовое предупреждение продлевается еще на пять дней. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в южной половине региона — в предгорных и горных районах. Там пройдут дожди, мокрый снег и снегопады, местами очень сильные. Суммарное количество осадков за весь период может достичь 50-100 мм.

Ранее в Чечне паводок повредил 30 мостов.

 
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
