Стали известны общие потери действующего в приграничье подразделения «Орлан»

Потери подразделения «Орлан», которое борется с украинскими дронами в приграничных регионах РФ, превысили 100 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что 98 бойцов были ранены. Еще семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью. В их числе 33-летний Артур Сыромолот, которого не стало при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Нежеголь в Шебекинском округе. Гладков подчеркнул, что у мужчины остались пятеро детей.

«Мы сделаем все, чтобы помочь семье», — подчеркнул губернатор.

Также Гладков рассказал, что за последние 4,5 года украинские войска уничтожили более 21 тыс. автомобилей в Белгородской области. Из них 18,5 тыс. машин были восстановлены, еще 2,5 тыс. транспортных средств находятся в работе.

Вечером 9 апреля губернатор Белгородской области заявил, что при атаке беспилотников на регион пострадали четыре человека. Два жителя — мужчина и женщина — получили ранения в результате удара дрона на участке автомобильной дороги Белгород — Шебекино. Еще один мужчина пострадал при атаке ВСУ на грузовой автомобиль на той же трассе. Также в больницу самостоятельно обратилась 15-летняя девочка из села Нежеголь, врачи диагностировали у нее ушиб и минно-взрывную травму.

Ранее украинский беспилотник ударил по предприятию в Белгороде.