Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Стали известны общие потери действующего в приграничье подразделения «Орлан»

belregion.ru

Потери подразделения «Орлан», которое борется с украинскими дронами в приграничных регионах РФ, превысили 100 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что 98 бойцов были ранены. Еще семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью. В их числе 33-летний Артур Сыромолот, которого не стало при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Нежеголь в Шебекинском округе. Гладков подчеркнул, что у мужчины остались пятеро детей.

«Мы сделаем все, чтобы помочь семье», — подчеркнул губернатор.

Также Гладков рассказал, что за последние 4,5 года украинские войска уничтожили более 21 тыс. автомобилей в Белгородской области. Из них 18,5 тыс. машин были восстановлены, еще 2,5 тыс. транспортных средств находятся в работе.

Вечером 9 апреля губернатор Белгородской области заявил, что при атаке беспилотников на регион пострадали четыре человека. Два жителя — мужчина и женщина — получили ранения в результате удара дрона на участке автомобильной дороги Белгород — Шебекино. Еще один мужчина пострадал при атаке ВСУ на грузовой автомобиль на той же трассе. Также в больницу самостоятельно обратилась 15-летняя девочка из села Нежеголь, врачи диагностировали у нее ушиб и минно-взрывную травму.

Ранее украинский беспилотник ударил по предприятию в Белгороде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
