В Госдуме не исключили, что Украина нарушит пасхальное перемирие

Украина может нарушить объявленное Россией пасхальное перемирие на фронте, однако Москва надеется, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это святой праздник, поэтому мы будем надеяться, что они [ВСУ] перемирие будут принимать, потому что среди украинских военнослужащих тоже очень много, я в этом не сомневаюсь, православных, которые чтят этот праздник», — отметил парламентарий.

При этом Чепа не исключил, что киевский режим может нарушить пасхальное перемирие на фронте.

«Может [сделать] что угодно. Мы это наблюдали, это было и в прошлые годы», — сказал депутат.

Вечеро 9 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие должно начаться 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие вводится с 16:00 субботы и распространяется на все направления боевых действий. Соответствующее распоряжение передано российскому военному командованию.

Ранее в Кремле заявили, что пасхальное перемирие не обсуждалось заранее.

 
