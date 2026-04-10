«Маленькая Москва» на Бали. Почему власти острова ликвидировали «русские и украинские деревни»

Губернатор Бали И Ваян Костер сообщил, что на острове ликвидировали так называемые русские и украинские деревни. Это связано с тем, что туристы не только отдыхали на Бали, но и начали открывать свой бизнес. О возникновении подобных «анклавов» активно заговорили в 2023 году — жители пожаловались на российских туристов, которые массово селятся в разных населенных пунктах и не следуют местным нормам и обычаям. Одно из мест проживания россиян на острове назвали «маленькой Москвой».

На Бали ликвидировали «русские и украинские деревни». Об этом РИА Новости рассказал губернатор острова И Ваян Костер.

По его словам, в последнее время на Бали стало приезжать все больше людей из России и с Украины. При этом туристы на острове не только отдыхали, но и начали инвестировать, а также открывать бизнес. Большинство из них селилось в «одном эксклюзивном районе» — Убуде .

«В основном, там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение «русская деревня». Была и «украинская деревня», — отметил Костер.

Он добавил, что такая практика противоречит принципам регулирования и культурной политики острова. В связи с этим губернатор Бали потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. После проведения проверок и принятия правовых мер подобные явления были устранены.

«Не должно быть ни русской деревни, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», — подчеркнул Костер.

«Русские деревни»

О появлении «русских деревень» на Бали активно заговорили еще в 2023 году. Тогда жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию с жалобой на то, что большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям.

« Признаки существования «маленькой Москвы» действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе. Мы проверяем вопрос законности данного феномена с юристами иммиграционных служб», — рассказал глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что экономика острова очень сильно пострадала во время пандемии Covid-19. После ослабления ограничений Индонезия активно призывала российских туристов к путешествиям на Бали, однако «не все пошло по плану», когда россияне вернулись.

«За последний год десятки тысяч россиян отправились на Бали <...>. Некоторые начали работать в качестве тренеров по теннису, фотографов и даже стендап-комиков <...> Официальные данные показывают, что поездки с Украины также выросли», — говорилось в материале издания.

Россиянин Антон Занимонец, который живет на острове с 2019 года, рассказывал WSJ, что к 2023-му на Бали стало так много русских, что они построили так называемую маленькую Москву . Это вызывало недовольство местных жителей. Основная претензия заключалась в том, что туристы нарушают условия пребывания. Они прибывали на остров и получали визы по приезде, которые официально запрещают работать, в том числе удаленно. Однако это не останавливало людей от нарушений. В связи с этим губернатор Бали даже просил правительство Индонезии отменить меры, которые дают право туристам из России и с Украины получать подобные визы. Несмотря на это, они действуют до сих пор.

В 2024-м СМИ также писали о возникновении «новой Москвы» в деревне Чангу. Тогда министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно пообещал проверить эти сообщения, но заявил, что не верит в то, что остров был «экономически колонизирован».

При этом в марте 2026-го РИА Новости со ссылкой на индонезийских бизнесменов сообщало, что за последние годы на Бали сформировалась «русская экономика», совокупный оборот которой может достигать миллионов долларов в год.

«Есть русские риелторы, юристы, маркетологи, IT-команды, продакшн-студии, фитнес-клубы и даже собственные медиа. По сути, люди могут жить и вести бизнес почти полностью внутри русскоязычной среды», — рассказал один из предпринимателей.

По данным российского посольства в Индонезии на февраль 2026 года, сейчас на Бали и близлежащих островах проживают 35 тыс. россиян.