Пьяный магнитогорец избил жену и врачей скорой помощи

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Челябинской области будут судить жителя Магнитогорска, подозреваемого в нападении на медиков. Об этом сообщает «31 канал Челябинск».

Инцидент произошел 2 марта. Пьяный мужчина избил свою сожительницу. На место вызвали скорую. Когда медики приехали, дебошир начал оскорблять фельдшеров и мешать оказывать помощь, он схватил одну из женщин и вытолкал ее на улицу, второго медика потащил за волосы и ударил о дверь. За коллег вступился водитель скорой, нападавший ударил его по голове, причинив травмы.

Дебошира задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого пациент избил медсестру и анестезиолога в нижегородской больнице. Медсестра подошла к поступившему пациенту, чтобы измерить давление, но мужчина отреагировал неадекватно и неожиданно набросился на нее. На крики прибежали другие сотрудники, тогда агрессор атаковал врача-анестезиолога. Очевидцы вызвали полицию. Пострадавших доставили в травмпункт, где диагностировали у них переломы костей носа и другие повреждения.

Ранее россиянин устроил погром в роддоме, чтобы «спасти» жену из реанимации.

 
