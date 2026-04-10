Япония введет уголовную ответственность за создание «дизайнерских детей»

Правительство Японии одобрило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за генетическое редактирование человеческих эмбрионов, включая создание так называемых «дизайнерских детей». Об этом сообщает агентство Kyodo.

Законодательная новелла предполагает наказание за имплантацию генетически модифицированных эмбрионов в матку человека. Нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 10 миллионов иен (около 63 тысяч долларов).

Законопроект также предусматривает наказание за использование генетически измененных сперматозоидов и яйцеклеток.

Власти Японии подчеркивают, что технологии редактирования генома человека могут помочь в предотвращении наследственных заболеваний, но при этом связаны с возможными непредсказуемыми последствиями. Также существуют опасения относительно злоупотреблений, включая попытки создавать так называемых «дизайнерских детей» с определенными характеристиками, например, внешностью или физическими данными.

В настоящее время в Японии такие процедуры частично ограничены рекомендациями, но не предусматривают наказания. Новый закон призван устранить этот пробел.

Международная дискуссия о такой технологии началась после инцидента 2018 года в Китае, когда ученый сообщил о рождении близнецов с измененным геномом. Уже в следующем году правительственный совет при японском кабинете министров предложил рассмотреть вопрос о создании национального законодательства в этой области.

Ранее китайский исследователь Хэ Цзянькуй, осужденный за нелегальный генетический эксперимент над детьми, вернулся к работе.