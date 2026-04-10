Россиянам раскрыли секреты хранения кулича и пасхи

Условия хранения домашних и покупных куличей зависят от того, как скоро планируется их съесть. Например, при комнатной температуре, до +20°С, кулич останется свежим 1–2 дня. О том, как правильно хранить пасхальные угощения, «Газете.Ru» рассказал Егор Лунев, ведущий менеджер по качеству в Самокате.

Если вы храните куличи при комнатной температуре, то убирайте выпечку в темное место, подальше от батарей и солнечных лучей. Домашнее угощение храните в бумажной форме или заверните в пергаментную бумагу, а покупное – оставьте в заводской упаковке, посоветовал Лунев.

«Для продления свежести кулича храните его в холодильнике при температуре +3–5°С. В таком случае домашний кулич можно будет есть еще четыре дня, а магазинный — в пределах срока, указанного на упаковке. Чтобы кулич не впитал посторонние запахи, не забывайте завернуть его в пищевую пленку или поместить в герметичный контейнер. Перед подачей на стол обязательно дайте ему согреться при комнатной температуре — так он снова станет мягким», — отмечает специалист.

Если стоит задача сохранить кулич собственного приготовления подольше, эксперт предлагает несколько способов. Один из них — использовать натуральные консерванты.

«Для этого нужно нарезать и смазать уже готовую выпечку изнутри тонким слоем меда или агавового сиропа. Это поможет удержать влагу внутри, и кулич останется мягким на 2–3 дня дольше», — поделился эксперт.

Особое внимание Лунев уделяет способу заморозки. Необходимо плотно завернуть кулич в пищевую пленку и положить в морозильник — в таком виде изделие может храниться до нескольких месяцев. Размораживать стоит постепенно при комнатной температуре, снимая обертку. Однако стоит учесть, что после заморозки глазурь на куличе может потрескаться.

В отличие от кулича, творожная пасха — продукт скоропортящийся.

По словам эксперта, оптимальный срок хранения изделия — не более 3 суток в холодильнике при температуре от +2 до +6°С. Домашнюю пасху лучше съесть в течение двух дней, тогда как покупная может оставаться свежей немного дольше — до 5-7 суток.

Эксперт также обращает внимание на то, что пасха легко впитывает посторонние запахи, поэтому для ее хранения рекомендуется использовать герметичный контейнер или пищевую пленку.

«Правильное хранение кулича и творожной пасхи — залог того, что праздничные угощения останутся вкусными и безопасными. Кулич при соблюдении условий может радовать свежестью несколько дней, а творожная пасха требует более внимательного подхода — ее лучше съесть в первые сутки. Главное помните о ключевых моментах: подходящая температура, герметичная упаковка и защита от посторонних запахов. Тогда за праздничным столом не придется переживать о качестве угощений», — подытожил эксперт.

