В Китае заявили, что не потерпят независимости Тайваня

Китай «категорически не потерпит» независимости Тайваня. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его цитирует центральное телевидение Китая CCTV.
«Мы намерены твердо держать будущее отношений по берегам Тайваньского пролива в руках самих китайцев», — подчеркнул китайский лидер на встрече с председателем оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь.
Уточняется, что это первые переговоры лидеров двух партий за последние 10 лет.
В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что никакие изменения международной обстановки не остановят историческую тенденцию к национальному воссоединению, указав на необходимость жесткого противостояния сепаратистам. По словам главы КНР, сторонники независимости острова являются главными виновниками подрыва мира в Тайваньском проливе.
До этого представитель китайского управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что Пекин предложил Тайбэю энергетическую стабильность в обмен на «мирное воссоединение». По его словам, такой шаг обеспечит лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности Тайваня при поддержке «сильной родины».
С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией. После поражения в гражданской войне в Китае туда перебрались остатки сил Гоминьдана. Пекин считает Тайвань своим регионом, и эту позицию разделяют многие страны, включая Россию.
Ранее в КНР заявили, что Тайвань никогда не сможет стать государством.