Проценко оценил вероятность введения нового локдауна осенью в Москве

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, есть ли вероятность введения нового локдауна в столице осенью. По его мнению, сейчас больше надо говорить о вакцинации горожан от COVID-19, сообщает РБК.

Главврач исключил возможность введения локдауна.

«Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и так далее», — добавил Проценко.

Он также считает, что решение правительства Москвы ввести режим самоизоляции является оправданным. Речь о начале пандемии. Тогда, по словам Проценко, никто не знал, как бороться с коронавирусной инфекцией, а также не было вакцин.

Проценко подчеркнул, что с момента начала пандемии COVID-19 прошло много времени и было много изменений, среди которых появление новых больниц, современного оборудования и других перемен в сфере здравоохранения.

За последние сутки в Москве зарегистрировали минимальное с 17 июня число смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов от инфекции в столице выросло до 25 626, 1,7% от общего числа по России.