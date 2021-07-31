После драки со стрельбой в московском ТЦ возбудили уголовное дело

После массовой драки со стрельбой в торговом центре в Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») после массовой драки со стрельбой, которая произошла накануне в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице», — рассказал он.

В столичном ГУ МВД России подтвердили информацию о возбуждении дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Вечером 30 июля в торговом центре на Верхней Красносельской улице произошел конфликт, который перерос в драку. В ней принимали участие около 20 человек, предположительно, иностранцы. Один из участников драки применил оружие. В результате были задержаны несколько человек, их доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что МВД запретит въезд в Россию участвовавшим в массовых драках иностранцам.