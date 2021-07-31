Проценко объяснил, когда необходимо сдавать тест на антитела к коронавирусу

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда нужно измерять число антител к коронавирусу.

«В календаре [профилактических прививок] есть сезонная вакцинация от гриппа, и мы не задумываемся: «Так у меня в мае были сопли, я кашлял, у меня, видимо, был грипп. В сентябре по календарю мне нужно сделать прививку. А не померить ли мне антитела от гриппа?» С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом все с точностью до наоборот», — напомнил он в беседе с РБК.

По словам специалиста, антитела на COVID-19 нужно измерять только участникам клинических исследований, когда это измерение необходимо для анализа. Проценко добавил, что в России сложилась мода на то, чтобы «мериться антителами» после вакцинации от коронавируса.

Врач посоветовал руководствоваться принципом: «шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация».

Ранее россиянам рассказали, как не допустить ошибок при сдаче тестов на антитела.