Китайское СМИ назвало подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии

В Китае задумались о причинах закрытия США секретной лаборатории Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее. Статья опубликована в газете «Жэньминь жибао».

В сентябре 2019 года в докладе штата Мэриленд, где находится биолаборатория, упомянули о растущем числе случаев «пневмонии, связанной с электронными сигаретами». Ранее, в июле вспышку респираторного заболевания выявили и в домах престарелых рядом с Форт-Детриком. Тогда Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали заявление о прекращении деятельности лаборатории. По информации издания, в ней до этого хранились материалы, связанные с бактериологическим оружием нацистов и японского «Отряда 731».

«Почему США закрыли эту биологическую лабораторию? Возможной причиной могла быть утечка. Однако утечка чего? И в какой степени? Является ли утечка причиной распространения «пневмонии, связанной с электронными сигаретами»? Все детали были скрыты под предлогом «национальной безопасности» и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой», — говорится в публикации.

Авторы обратили внимание на заявление Национальных институтов здравоохранения США о том, что COVID-19 мог распространяться на территории страны в декабре 2019 года. При этом власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.

Газета также подчеркнула, что Пекин разрешил вирусологам из западных стран и представителям американских СМИ посетить Уханьский институт вирусологии, а США отказались открыть свою лабораторию и не «поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США».

Ранее глава ЦРУ США ответил на вопрос о происхождении коронавируса.