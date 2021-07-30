Более 144 тыс. москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

В Москве успешно завершена проверка системы электронного голосования, участие в тестировании приняли более 144 тысяч жителей столицы, сообщается на Официальном сайте мэра Москвы.

«Пользователям предлагали ответить на два вопроса. Они касались обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода), а также приоритета развития личного или общественного транспорта в городе», — говорится в сообщении.

Также была проверена функция отложенного решения — она была внедрена в систему ранее в этом году. Она позволяет избирателям повторно открыть бюллетень после загрузки. Такая опция пригодится, если неожиданно сломался компьютер, произошел сбой интернет-соединения или по какой-то причине пришлось отвлечься от голосования.

Выборы в Госдуму пройдут 17–19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В семи регионах голосование пройдет не только очно, но и дистанционно: в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, а также в Москве и Севастополе.