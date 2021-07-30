Эрдоган заявил об участии российских и украинских самолетов в тушении пожаров в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что российские и украинские самолеты задействованы в тушении лесных пожаров, охвативших республику с 28 июля. Об этом сообщает издание Bir Gun.

«На сегодняшний день количество наших самолетов увеличилось до 5-6. У нас есть самолеты из России и Украины. Азербайджан также отправит свои самолеты-амфибии. Однако самолетов будет 6-7. Эти самолеты самые эффективные», — сказал турецкий лидер.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что в настоящий момент нет необходимости в том, чтобы эвакуировать соотечественников из Турции, где произошли серьезные пожары.

В пятницу, 30 июля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит Турции самолет для тушения лесных пожаров.