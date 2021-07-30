Украина направит Турции самолет для тушения лесных пожаров, которые охватили страну. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

«Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра (30 июля - ред.) вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время», — написал глава государства.

Пожар начался 28 июля недалеко от Манавгата — по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. В администрации Анталии отмечают, что этот пожар — сильнейший за последние годы. В его тушении принимают участие и три российских самолета Бе-200.

29 июля число погибших возросло до трех, проинформировали в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Представитель генконсульства РФ в Анталии рассказал, что информации о пострадавших или жертвах среди пострадавших при лесном пожаре в районе турецкого Бодрума не поступало.

В Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары в стране.