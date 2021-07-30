Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в каком российском курорте самое теплое море, сообщает РИА «Новости».

«Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе - 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов. В Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Она установилась гораздо раньше, чем на Черном море, поэтому там уже 1,5 месяца такое теплое море», — рассказал Вильфанд.

Синоптик считает, что те, кто выбрал Балтийское море для отдыха, поступили правильно, так как температура 23 градуса для этого моря летом — редкость. Вильфанд отметил, что повышенная температура воды в Балтике стала возможной из-за продолжительного антициклона.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что предпосылок для естественных причин прекращения лесных пожаров нет.