Врачи извлекут посторонний предмет из ноги первой леди США

Специалисты Национального медицинского центра имени Уолтера Рида извлекут инородный предмет из стопы первой леди США Джилл Байден, а ее супруг Джо Байден будет находиться рядом во время процедуры, сообщает NBC News со ссылкой на Белый дом.

«В прошлые выходные... первая леди наступила на пляже на предмет, который засел в ее левой стопе», — цитирует телеканал заявление Белого дома.

Других подробностей не приводится.

3 июня первая леди США Джилл Байден отпраздновала свое 70-летие. Этот праздник она отметила вдвоем с мужем, президентом Джо Байденом, отправившись на несколько дней в родной Дэлавэр. Супруги поехали отдыхать в свой загородный дом на побережье Атлантического океана в городке Рехобот-Бич.