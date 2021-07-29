Россиян из отеля Titanic в Бодруме временно переводят в другие отели

Российских туристов из отеля Titanic в турецком Бодруме временно переселяют в отели, расположенные рядом. Об этом рассказала заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова, сообщает РИА «Новости».

«Сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Bodrum», — сказала она.

Пожар начался 28 июля недалеко от Манавгата — по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. В администрации Анталии отмечают, что этот пожар — сильнейший за последние годы. В его тушении принимают участие и три российских самолета Бе-200.

29 июля число погибших возросло до трех, проинформировали в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Ранее эвакуация началась в курортном городе Мармарис (провинция Мугла), расположенном на юго-западе Турции.