Зеленский созвонился с Фицо на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Зеленский провел разговор с Фицо на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщили в офисе президента Украины.

«Прямо сейчас президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его на Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов», — сообщили в офисе Зеленского.

При этом ранее Роберт Фицо провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его итогам Будапешт и Братислава договорились создать общую комиссию для выяснения состояния нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.