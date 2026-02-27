Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский созвонился с Фицо на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Зеленский провел разговор с Фицо на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба»
Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщили в офисе президента Украины.

«Прямо сейчас президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его на Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов», — сообщили в офисе Зеленского.

При этом ранее Роберт Фицо провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его итогам Будапешт и Братислава договорились создать общую комиссию для выяснения состояния нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!