Лидер «Динамо» может уехать в Южную Америку

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло может вскоре покинуть клуб, сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, к игроку проявляют интерес два неназванных клуба из Южной Америки. Трансфер может состояться летом.

Бителло играет в составе бело-голубых с осени 2023 года, и в текущем сезоне на его счету два забитых мяча и столько же результативных передач в девяти проведенных встречах Российской премьер-лиги и Кубка страны. Бразилец подписал новый договор с «Динамо» до лета 2031 года.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

27 февраля чемпионат России возобновится — в первом матче 2026-го года между собой сыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

