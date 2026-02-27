Размер шрифта
В Запорожской области рассказали о важном шаге к укреплению стабильности ЗАЭС

Балицкий: ремонт «Ферросплавной-1» является важным шагом для стабильности ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Начало ремонтно-восстановительных работ на высоковольтной линии «Ферросплавная-1» является важным шагом к укреплению стабильности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Условием, позволившим приступить к ремонту, стало обеспечение режима прекращения огня в районе станции. По словам Балицкого, это произошло благодаря министерству обороны РФ, Росгвардии, МИД России и МАГАТЭ.

В настоящее время энергоснабжение ЗАЭС осуществляется по линии «Днепровская» в полном объеме, радиационный фон соответствует природным значениям. Безопасность Запорожской АЭС остается безусловным приоритетом властей региона, добавил губернатор.

27 февраля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что локальный режим тишины ввели в районе ЗАЭС для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1», получившей повреждения в результате обстрелов.

Как пишут «Известия», станция получает электроснабжение по линии «Днепровская».

Ранее Лихачев сообщил, что ВСУ почти каждый день обстреливают город — спутник ЗАЭС.

 
