Звезда «Мажора» сделал пересадку волос

Звезда сериала «Мажор» Денис Шведов сделал пересадку волос. Об этом сообщило издание Super.

Несколько лет назад артист заверял, что не собирается избавляться от залысин, однако передумал.

Накануне в социальных сетях похвалили новый мультфильм франшизы «История игрушек» за нормализацию мужского облысения.

19 февраля вышел трейлер фильма «История игрушек 5». По сюжету, игрушечный шериф Вуди возвращается из свободного плавания к домашним игрушкам, чтобы помочь им бороться за детское внимание с планшетом в виде лягушки. Когда Вуди поворачивается спиной к зрителю, видно, что он облысел — на пластиковом затылке появилось светлое пятно. Видят это из другие игрушки.

Ранее Николай Соболев пересадил волосы.