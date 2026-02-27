Размер шрифта
Звезда «Мажора» сделал пересадку волос

Актер Денис Шведов избавился от залысин с помощью пересадки волос
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Мажор» Денис Шведов сделал пересадку волос. Об этом сообщило издание Super.

Несколько лет назад артист заверял, что не собирается избавляться от залысин, однако передумал.

Накануне в социальных сетях похвалили новый мультфильм франшизы «История игрушек» за нормализацию мужского облысения.

19 февраля вышел трейлер фильма «История игрушек 5». По сюжету, игрушечный шериф Вуди возвращается из свободного плавания к домашним игрушкам, чтобы помочь им бороться за детское внимание с планшетом в виде лягушки. Когда Вуди поворачивается спиной к зрителю, видно, что он облысел — на пластиковом затылке появилось светлое пятно. Видят это из другие игрушки.

Ранее Николай Соболев пересадил волосы.

 
