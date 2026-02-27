Российские спецслужбы четко обозначили, что Киев готовится совершить ряд диверсий с трубопроводами в Черном море, так что в том, что какие-то акции будут и что они будут совершаться при помощи западных спецслужб, сомневаться не приходится. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«История будет такая же, как и с «Северными потоками». Там явно поработали профессионалы, а без западных спецслужб Киев этого сделать бы не смог. Так что я уверен, что и с диверсиями в Черном море Запад также поможет Украине», — сказал депутат.

Он предположил, что подрывы «Турецкого потока» и «Голубого потока» могут быть выгодны западным странам для создания хаоса в Турции, которая более лояльна к России.

«Я думаю, что это делается, чтобы раздражать народ в той же Турции. В Турции более-менее лояльно люди относятся к России, а без газа страна погрузится в хаос. Я надеюсь, что турецкие спецслужбы не пропустят мимо предупреждения России, и совместными усилиями мы сможем вовремя остановить Киев», — заключил Колесник.

Российские спецслужбы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на трубопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле сочли действия Киева по «Дружбе» саботажем.