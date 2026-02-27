Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Автомобили

Россиянам рассказали, как оспорить штраф за заснеженную парковку

Юрист Хаминский: штраф за занесенную снегом парковку можно оспорить в течение 10 дней
Станислав Красильников/РИА Новости

Если парковочное место и запрещающие знаки замело снегом, то можно оспорить штраф за неправильную парковку. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский. Штраф можно оспорить в течение 10 дней с момента его получения, добавил он.

«По общему правилу платные парковочные места должны обозначаться специальными дорожными знаками, при этом дорожная разметка является второстепенной. Однако если запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы, то попытаться оспорить штраф можно. Штраф за неправильную парковку можно оспорить, если водитель предоставит запись с видеорегистратора, которая подтвердит, что именно знака платной парковки было не видно, а разметка была занесена снегом», — отметил юрист.

Для оспаривания штрафа человеку необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд, рассказал эксперт.

«Для этого водителю необходимо предоставить доказательства, которыми могут быть фотографии или видеозаписи машины и парковочного места, занесенного снегом. На фотографии должно быть видно отсутствие видимых знаков или разметки, а также панораму места. В течение 10 суток с момента получения постановления о привлечении к административной ответственности необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд. Суды нередко встают на сторону водителей, если из-за снега невозможно было определить границы парковки, тротуара или зоны действия знака. Однако если водитель не увидел знак платной парковки из-за снега, обжаловать штраф будет сложнее, так как знаки платной парковки обычно хорошо видны, а зона ее действия проверяется через специальное приложение», — заключил он.

Ранее юрист рассказал, как изменится процедура лишения водительских прав в следующем году.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!