Россиянам рассказали, как оспорить штраф за заснеженную парковку

Если парковочное место и запрещающие знаки замело снегом, то можно оспорить штраф за неправильную парковку. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский. Штраф можно оспорить в течение 10 дней с момента его получения, добавил он.

«По общему правилу платные парковочные места должны обозначаться специальными дорожными знаками, при этом дорожная разметка является второстепенной. Однако если запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы, то попытаться оспорить штраф можно. Штраф за неправильную парковку можно оспорить, если водитель предоставит запись с видеорегистратора, которая подтвердит, что именно знака платной парковки было не видно, а разметка была занесена снегом», — отметил юрист.

Для оспаривания штрафа человеку необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд, рассказал эксперт.

«Для этого водителю необходимо предоставить доказательства, которыми могут быть фотографии или видеозаписи машины и парковочного места, занесенного снегом. На фотографии должно быть видно отсутствие видимых знаков или разметки, а также панораму места. В течение 10 суток с момента получения постановления о привлечении к административной ответственности необходимо подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд. Суды нередко встают на сторону водителей, если из-за снега невозможно было определить границы парковки, тротуара или зоны действия знака. Однако если водитель не увидел знак платной парковки из-за снега, обжаловать штраф будет сложнее, так как знаки платной парковки обычно хорошо видны, а зона ее действия проверяется через специальное приложение», — заключил он.

Ранее юрист рассказал, как изменится процедура лишения водительских прав в следующем году.