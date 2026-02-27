В Кемеровской области убили бизнесмена и его жену-учительницу

СК: в Кузбассе по факту убийства супружеской пары возбуждено уголовное дело

В Прокопьевске Кемеровской области убили супружескую пару: предпринимателя и учительницу. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в официальном Telegram-канале.

Тела 60-летнего мужчины и 56-летней женщины, на которых видны следы насильственной смерти, обнаружили в ночь на четверг, 26 февраля, в доме на улице Главной.

Сейчас следователи и криминалисты следственного управления вместе с сотрудниками полиции проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. Правоохранители осмотрели места происшествия.

Уже назначены судебные экспертизы. Ход и результаты расследования находятся под контролем ведомства.

Местный портал NGS42.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет, что речь идет о местном бизнесмене и его супруге, которая преподавала иностранный язык в школе, выяснили журналисты.

«Женщину нашли в кровати в спальне, а мужчина был внизу — его подстрелили», — сказали корреспондентам.

По предварительным данным, смерть женщины наступила от множественных ножевых ранений. Нападавшие скрылись с места преступления — их пока не нашли.

Согласно информации источника местного СМИ, супругов могли убить из-за бизнеса мужчины и накопившихся долгов.

