В Кемеровской области убили бизнесмена и его жену-учительницу

В Прокопьевске Кемеровской области убили супружескую пару: предпринимателя и учительницу. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в официальном Telegram-канале.
Тела 60-летнего мужчины и 56-летней женщины, на которых видны следы насильственной смерти, обнаружили в ночь на четверг, 26 февраля, в доме на улице Главной.
Сейчас следователи и криминалисты следственного управления вместе с сотрудниками полиции проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. Правоохранители осмотрели места происшествия.
Уже назначены судебные экспертизы. Ход и результаты расследования находятся под контролем ведомства.
Местный портал NGS42.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет, что речь идет о местном бизнесмене и его супруге, которая преподавала иностранный язык в школе, выяснили журналисты.
«Женщину нашли в кровати в спальне, а мужчина был внизу — его подстрелили», — сказали корреспондентам.
По предварительным данным, смерть женщины наступила от множественных ножевых ранений. Нападавшие скрылись с места преступления — их пока не нашли.
Согласно информации источника местного СМИ, супругов могли убить из-за бизнеса мужчины и накопившихся долгов.
Ранее спортивный стрелок убил своих детей и жену в квартире в Германии.