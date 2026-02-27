Размер шрифта
Летчик рассказал, как Россия ответит на препятствование ЕС вылету самолету Дмитриева

Летчик Попов: нужен зеркальный ответ на препятствование ЕС вылету Дмитриева в Москву
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

России необходимо дать зеркальный ответ на препятствование со стороны властей ЕС вылету самолета спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Москву из Женевы после переговоров с американской делегацией. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«[Есть] определенная «норма» для международных полетов. То или иное национальное государство имеет право по каким-то им только известным причинам запретить или приостановить какие-то полеты гражданских самолетов», — отметил он.

Попов напомнил, что на встречи в Женеве российские представители летали через страны Средиземного моря — через Грецию, иногда Болгарию.

«Многие государства центральной части Европы поражены русофобией, и они всякими средствами пытаются нас или ущемить, или принизить нашу значимость. Тут ничего не сделаешь <...> Когда мы делаем заявку на пролет, использование воздушного пространства, пролет через суверенное воздушное пространство того или иного государства в Европе, они уже сразу не отвечают нам вообще или же отвечают отказом», — пояснил военный летчик.

Россия может дать только зеркальный ответ на соответствующие действия Европы, добавил Попов.

«Мы соответствующим образом не пропускаем и рейсовые полеты, чартерные рейсы, и рейсы специального назначения, связанные с полетами государственных лиц», — сказал Попов.

27 февраля агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило о том, что власти ЕС чинят препятствия, мешая возвращению самолета Дмитриева в Москву после переговоров с представителями США в Женеве.

Ранее спецпредставитель президента РФ прокомментировал показания Клинтон по делу Эпштейна.

 
