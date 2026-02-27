В Смоленске подозреваемому в похищении девочки и его партнерше предъявили обвинения

Мужчине и женщине, которые стали фигурантами дела после похищения ребенка в Смоленске, предъявили обвинения. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

Обоих обвиняют в похищении человека, совершенном в отношении несовершеннолетней. На данный момент неизвестно, какую роль сыграла в произошедшем сожительница, сейчас это устанавливают правоохранители.

В беседе с ними женщина заявила, что с ребенком они особо не общались.

«Со слов сожительницы, девочка о себе ничего не рассказывала, обвиняемый запретил ей задавать какие-либо вопросы», – сообщается в публикации прокуратуры.

Следователи будут просить суд об аресте обоих фигурантов. Специалисты ведомства продолжают расследование уголовного дела.

Девятилетняя школьница пропала 24 февраля после того, как ушла гулять с собакой. Местные жители предположили, что девочку могли украсть.

В результате несовершеннолетнюю нашли в квартире 43-летнего мужчины и его сожительницы спустя три дня поиска. По данным СМИ, на россиянина вышли благодаря записям с камер. Правоохранители проследили за передвижениями машины, в которой позже нашли ДНК школьницы и SIM-карту обвиняемого.

