Российский пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, попал под машину и не выжил

В Дагестане пенсионер попал под машину и не выжил, переходя дорогу
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Дагестане 68-летний мужчина переходил дорогу и попал под машину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 26 февраля на 805-м километре федеральной трассы «Кавказ» в пригороде города Махачкалы — 30-летний водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на пожилого пешехода.

Пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате пострадавший не выжил.

До этого в Москве снегоуборочный трактор наехал на женщину. Она пыталась отойти в сторону, где был сугроб, но не смогла. В итоге транспортное средство сначала проехалось передними колесами по ногам женщины, а затем задними и по ней самой. Ее доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Петрозаводске легковушка влетела в толпу пешеходов.

 
