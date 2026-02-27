Российский пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, попал под машину и не выжил

В Дагестане пенсионер попал под машину и не выжил, переходя дорогу

В Дагестане 68-летний мужчина переходил дорогу и попал под машину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 26 февраля на 805-м километре федеральной трассы «Кавказ» в пригороде города Махачкалы — 30-летний водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на пожилого пешехода.

Пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате пострадавший не выжил.

