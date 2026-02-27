Российский пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, попал под машину и не выжил

В Дагестане 68-летний мужчина переходил дорогу и попал под машину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 26 февраля на 805-м километре федеральной трассы «Кавказ» в пригороде города Махачкалы — 30-летний водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на пожилого пешехода.
Пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате пострадавший не выжил.
До этого в Москве снегоуборочный трактор наехал на женщину. Она пыталась отойти в сторону, где был сугроб, но не смогла. В итоге транспортное средство сначала проехалось передними колесами по ногам женщины, а затем задними и по ней самой. Ее доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Петрозаводске легковушка влетела в толпу пешеходов.