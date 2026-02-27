Эпштейн обсуждал гибель «русской Рапунцели» на Манхэттене

Финансист Джеффри Эпштейн высказывался о гибели топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой, известной как «русская Рапунцель», передает РИА Новости со ссылкой на полученные файлы.

В документах говорится, что партнер финансиста Рамси Элкхоли в декабре 2009 года предложил Эпштейну встречу с несколькими моделями. Среди них была и некая Регина. При этом у нее был парень, который мог приехать на встречу. По этой причине Элкхоли сомневался в ее целесообразности.

«Парень Регины — тот же, что и бывший парень Русланы [Коршуновой]. Я познакомился с ним, когда Руслана умерла, он всегда был рядом, ездил в полицию, предлагал помощь, утешал мать», — сообщил партнер финансиста.

Дело Эпштейна Дело Эпштейна в США и во всем мире обсуждается много лет. Финансист в 2008 году признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Это породило множество теорий заговора, построенных на связях финансиста с высокопоставленными западными политиками. В конце января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу скандально известного американского финансиста. В архивах упомянуты контакты окружения нынешнего президента США Дональда Трампа с финансистом. Также сообщалось о возможном участии американского лидера в изнасиловании 13-летней девочки. Кроме политика, в новых файлах, связанных с делом Эпштейна, встречаются имена главы Tesla и Space X Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и других известных личностей.

После уточняющего вопроса Эпштейна Элкхоли подтвердил, что этот молодой человек избил Коршунову. В январе 2011 года партнер финансиста отказался от сотрудничества с Региной, опасаясь, что она повторит судьбу погибшей на Манхэттене модели.

«Разрыв наших деловых отношений, с моей точки зрения, можно рассматривать как окончательное разрешение трагических событий, связанных со смертью Русланы Коршуновой», — написал Регине Элкхоли.

Сам Эпштейн в 2010 году в одном из писем упомянул, что «Руслана умерла главным образом по вине своих бойфрендов».

Модель русского происхождения Руслана Коршунова погибла 28 июня 2008 года в Нью-Йорке при невыясненных обстоятельствах. Подававшая надежды манекенщица выпала из окна девятого этажа своей квартиры на Манхэттене, не дожив четырех дней до своего 21-летия.

К моменту смерти Руслана Коршунова была успешной моделью. Она попала в этот бизнес после того, как в 2003 году ее фотография появилась в журнале All Asia. Вскоре она подписала контракт с модельным агентством и переехала из родного Казахстана в Нью-Йорк. К 2008 году в ее портфолио уже были рекламные кампании DKNY, BCBG, Blumarine, Clarins и других крупных брендов и съемки для журналов. Что именно послужило причиной падения из окна, так до сих пор и не ясно.

Ранее глава ВЭФ в Давосе покинул пост из-за связей с Эпштейном.