Синоптики рассказали, когда в Москве уменьшатся сугробы

Московские сугробы значительно уменьшатся в течение следующих двух недель, сократившись в объеме в 1,5–2 раза, но полное исчезновение снежного покрова ожидается не раньше второй половины апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные синоптиков.

По словам экспертов, в ближайшее время в ближайшее время в столице нередко будут наблюдаться положительные температуры, что неизбежно приведет к таянию снега и уменьшению высоты сугробов.

Несмотря на таяние, к середине марта снежный покров в Москве все еще останется существенным, варьируясь от 30 до 50 см, что превышает обычные показатели для этого времени года. Обычно земля в Москве полностью освобождается от снега к началу апреля. В этом году из-за обильных снегопадов и сформировавшихся внушительных сугробов процесс таяния может затянуться, отмечают специалисты.

«По предварительным прогнозам, апрель ожидается теплее нормы, что ускорит этот процесс и не даст весне сильно затянуться. Скорее всего, снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля», — заключили синоптики.

Ранее в Москве был побит 60-летний рекорд высоты сугробов, снег превышал норму почти в два раза.