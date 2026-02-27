Зеленский предложил экс-главе МИД Украины направления для работы

Зеленский встретился с Климкиным и предложил дальнейшее взаимодействие

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о встрече с бывшим главой МИД страны Павлом Климкиным.

Глава государства рассказал, что обсудил с собеседником внешнеполитическую ситуацию вокруг страны и решения, необходимые для усиления позиций республики в мире.

«Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия», — заявил президент.

В январе Зеленский встретился с другим бывшим министром иностранных дел — Дмитрием Кулебой. По словам лидера, они говорили о политической и информационной ситуации вокруг страны. Украинский президент порадовался тому, что Кулеба «в команде Украины». Участники встречи договорились определить направления дальнейшей совместной работы.

Тогда же Зеленский начал кадровые перестановки: он предложил главе Минобороны Денису Шмыгалю должность министра энергетики. Военное ведомство вместо него возглавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Целую цепочку перестановок вызвало и назначение главы разведки Украины Кирилла Буданова руководителем президентского офиса.

Ранее Климкин оценил вероятность завершения конфликта на Украине к июню.