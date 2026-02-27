Чем кончится «открытая война» между Пакистаном и талибами

Сотрудник полиции стоит на страже у дороги, ведущей к пограничному переходу между Пакистаном и Афганистаном, 27 февраля 2026 года

Пакистан объявил о начале «открытой войны» с «Талибаном». До этого на границе между Пакистаном и Афганистаном произошли вооруженные столкновения, потери в которых понесли обе стороны, а Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и другим афганским городам. 27 февраля СМИ сообщили, что Афганистан ударил по «ядерному центру» и военному объекту Пакистана. Во что выльется вооруженное противостояние Исламабада и Кабула, рассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Боевые действия развернулись вдоль так называемой линии Дюранда. Это практически неразмеченная граница между Афганистаном и Пакистаном протяженностью около 2 640 км. Линия была установлена в 1893 году по соглашению между Британской Индией и афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом. Название граница получила по фамилии британского дипломата сэра Генри Мортимера Дюранда, который руководил процессом ее размежевания.

Линия Дюранда проходит через Хайбер-Пахтунхву, Белуджистан и спорный регион Гилгит-Балтистан на севере и западе Пакистана, отделяя их от северо-восточных и южных провинций Афганистана. С геополитической и геостратегической точек зрения она считается одной из самых опасных границ в мире .

О какой-либо делимитации и демаркации государственной границы между двумя государствами речи в настоящее время не идет в принципе. И хотя это потенциально создает почву для конфликта, дело тут далеко не только в размежевании территории.

«Талибы (движение внесено в список террористических организаций) превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма... Талибан стал прокси Индии... Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», — заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

Каких-либо достоверных данных об обстановке вдоль линии Дюранда в настоящее время нет (какие силы и средства принимают участие в боях, кто и на каком направлении продвинулся и куда, точные безвозвратные и санитарные потери, утраты вооружения и военной техники). Стороны обмениваются ракетно-авиационными ударами, огнем артиллерии и минометов, залпами из реактивных систем залпового огня. К полудню 27 февраля известно как минимум о 55 погибших пакистанских солдатах и 133 боевиках «Талибана».

По данным некоторых источников, бои идут на территории провинций Хост, Пактия, Нангархар, Нуристан и в ряде других регионов Афганистана. Помимо этого, военно-воздушные силы Пакистана нанесли ряд ударов по объектам в столице Афганистана Кабуле и втором городе страны — Кандагаре.

Афганистан же 27 февраля ударил по «ядерному центру» и военному объекту противника, есть погибшие и пострадавшие, сообщили местные СМИ.

Вместе с тем пока совершенно непонятно, каков будет размах вооруженного противостояния, ограничится ли все пограничными инцидентами и обстрелами или перерастет в региональный конфликт высокой интенсивности.

Слова министра обороны Пакистана об открытой войне носят, скорее, эмоциональный характер. Никаких «открытых» или «закрытых войн» не бывает (война — она и в Африке война), а у Хаваджи Асифа первым делом следовало бы уточнить, является ли его выступление официальным объявлением войны сопредельному государству или все же не является?

Господин Асиф в своем заявлении не уточнил, какие политические цели и задачи могут стоять перед Пакистаном и его вооруженными силами в возможной войне с Афганистаном, ни слова не сказал о стратегическом характере начавшегося противоборства, не уточнил, какие стратегические цели и задачи могут стоять перед Исламабадом в этом конфликте.

Еще меньше подробностей в этом плане со стороны официального Кабула. К примеру, пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил о начале масштабной операции возмездия против военных объектов Пакистана. «Операция возмездия» — звучит красиво, но на язык стратегии и оперативного искусства практически не переводится. То есть стратегические цели военных действий со стороны Афганистана политическим руководством не обозначены, как выглядит ближайшая и дальнейшая задача вооруженных сил Афганистана в этом конфликте тоже не вполне понятно.

Только исходя из этого, можно сделать вывод, что замыслы сторон на данном этапе, похоже, дальше обмена ударами не идут. К этому следует добавить, что совокупный военно-экономический потенциал Пакистана во много раз превосходит аналогичный афганский, что делает ход и исход военных действий практически безальтернативным в пользу Пакистана.

Вооруженные силы Исламабада занимают 7-е место в мире по численности личного состава. Это больше 20 дивизий, почти 1000 самолетов, ядерное оружие. И с другой стороны — полупартизанская афганская армия, во многом уступающая в оснащении современными образцами вооружения и военной техники Исламабаду.

Есть все основания полагать, что ни та, ни другая сторона вспыхнувшего вооруженного конфликта не предполагает какого-либо полномасштабного вторжения на территорию своего соседа и установления там даже подобия оккупационного режима (конкретно для Афганистана это в принципе нерешаемая для любого из его противников задача, исходя из условий местности и особенностей населения). Скорее всего, вооруженное противостояние между Кабулом и Исламабадом продолжится еще некоторое время и завершится очередными обменами ударами. Затем возможны попытки политического урегулирования возникших противоречий в сфере размежевания территорий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).