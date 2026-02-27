Размер шрифта
В Курской области десятки населенных пунктов остались без света после удара ВСУ

Хинштейн: доброволец «БАРС-Курск» погиб при ударе ВСУ по объекту энергетики
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетики в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«При исполнении служебного долга в результате удара погиб доброволец «БАРС-Курск», — написал он.

Хинштейн выразил соболезнования родственникам, близким и сослуживцам защитника.

Также пострадали два энергетика, их состояние уточняется. Им будет оказана вся необходимая помощь, заверил губернатор.

По его словам, в результате атаки ВСУ 34 населенных пункта района остались без света. Энергетики приступят к ликвидации последствий в самое ближайшее время, отметил Хинштейн.

До этого газета «Известия» со ссылкой на Хинштейна написала, что БПЛА атаковал территорию автосервиса в административном центре региона. В результате четыре человека получили ранения. Одного из них — 25-летнего сотрудника — спасти не удалось. По поручению губернатора на место ЧП прибыл глава Курска Евгений Маслов.

Ранее в Курске после атаки БПЛА выявили повреждение более 20 машин.

 
